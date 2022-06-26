مقتل مهندسة فلسطينية في الإمارات.. طعنها زوجها بسبب قضية طلاق

لقيت مهندسة فلسطينية تدعى لبنى منصور، مصرعها، أمس الأول الجمعة، بعد طعنها من قبل زوجها الأردني، عقب خلافات اشتعلت بينهما في الامارات، وقالت شقيقة لبنى، إن زوجها طعنها، بعد نشوب خلافات بينهما، ورفعها قضية طلاق عليه في الفترة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

شقيقة لبنى: كانت ضحية جريمة ارتكبها وحش بشري

وأوضحت شقيقتها في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن أختها «لبنى» كانت ضحية جريمة ارتكبها وحش بشري، على حد قولها.

و«لبنى منصور»، تخرجت في عام 2018 من قسم الهندسة الصناعية من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

إلقاء القبض على الزوج خلال 120 دقيقة

بدورها، أشارت «شرطة الشارقة، إلى إلقاء القبض على القاتل خلال 120 دقيقة، موضحة أنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الجريمة وتحركت فورا الى المكان ومن خلال تتبع كاميرات المراقبة وإجراءات التحري تمكنت من الوصول للجاني حيث وجد مختبئًا بأحد الشواطئ، وجرى تقييد القضية وتحويلها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.