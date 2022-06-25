نيابة المنصورة تفض أحراز قضية «نيرة».. سكين وحقيبة يد وآيفون

انتهت نيابة المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من فض أحراز قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة «نيرة أشرف عبدالقادر»، التي سدد لها زميلها «محمد عادل محمد»، ثلاث طعنات نافذة أودت بحياتها، داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة الدولي، أثناء محاولة إسعافها

فض الأحراز داخل النيابة.. الأول: سلاح الجريمة

وقد تضمنت الأحرازبقضية مقتل «نيرة أشرف»، طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة، حرزين قامت النيابة بفضهما، الحرز الأول، الذي تم فضه بمعروفة النيابة، بعد التأكد من سلامة أختامه وصحة بياناته، تبين أنه «سكين» بيد خشبية ونصل معدني حاد، ويوجد به كسر وعليه آثار لماده حمراء اللون يشتبه أن تكون لدماء المجنى عليها «نيرة أشرف»، طالبة جامعة المنصورة.

الحرز الثاني: حقية وهاتف طالبة جامعة المنصورة

أما الحرز الثاني الذى تم فضة داخل نيابة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد التأكد من سلامة بياناته وصحة أختامه، تبين انه عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله حقيبة جلدية حريمي سوداء اللون، وكذا هاتف محمول ماركة آيفون، أبيض اللون، بجراب بنفسجي فاتح اللون .

فتح هاتف المجني عليها وتحويلة للجهات المختصة

وتم فتح الهاتف الخاص بالمجني عليها، من قبل نيابة المنصورة، أثناء التحقيق مع المتهم «محمد عادل»، وتبين للنيابة أن الهاتف آيفون أبيض اللون، له مانع كودي، ويحمل رقم 11508، كما تبين وجود العديد من الرسائل على برنامجي «واتسآب» و«انستجرام»، وكذلك العديد من الصور المحملة على الاستوديو الخاص بهاتف الضحية، وكذا العديد من المقاطع المرئية، التي لم تتمكن النيابة من حصرها، وترك تفريغها للجهات المختصة بذلك.