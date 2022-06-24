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تشييع جثمان الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بمسقط رأسها غرب «إربد»

كتب:

محمد الليثي
02:06 م | الجمعة 24 يونيو 2022
جنازة إيمان إرشيد

جنازة إيمان إرشيد

شيع عدد كبير من الأردنيين، جثمان الطالبة الجامعية «إيمان إرشيد»، إلى مثواها الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسقط رأسها.

وسرت حالة من الحزن بين المشاركين في جنازة «إيمان إرشيد»، التي قتلت رميا بالرصاص في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الجنازة

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز، بمسقط رأسها في قرية كفر الماء، جنوب غرب مدينة إربد، وشارك في تشييع الجثمان المئات من المواطنين.

غضب الأردنيين

وأثار مقتل الطالبة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصة، الخميس، غضب الأردنيين، بسبب الجريمة البشعة التي دفعت القاتل لإطلاق 5 رصاصات عليها قبل الفرار من موقع الجريمة.

ونعت الجامعة إيمان إرشيد الطالبة بكلية التمريض، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011