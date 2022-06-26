اتفاق رباعي تقوده أمريكا لمنع استيراد الذهب من روسيا

أفاد موقع قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ اتفاقاً تمّ بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان على منع استيراد الذهب من روسيا.

الحرب تدخل شهرها الخامس

وجاءت خطوة منع استيراد الذهب، ضمن مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عدة دول غربية على روسيا، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس على التوالي، منذ قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم.