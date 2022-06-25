روسيا تنشر مشاهد للقضاء على إرهابيين في سوريا.. وتزعم: مدعومون من واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وجهت ضربة عالية الدقة لإرهابيين في الصحراء السورية، ما أدى للقضاء عليهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الإرهابيين كان قد تم تدريبهم من جانب القوات الخاصة الأمريكية، بحسب ما أعلنت الدفاع الروسية.

الدفاع الروسية: إرهابيون دربتهم أمريكا خططوا لهجمات على منشآت نفطية

وقالت الوزارة إن القوات التي تدربت في منطقة التنف (السورية التي يوجد بها قاعدة أمريكية) على يد عصابات إرهابيي تنظيم داعش، الذين يعتبرهم الأمريكيون إحدى أدوات تحقيق أولويات سياستهم الخارجية في سوريا، يهاجمون المدنيين والمنشآت السورية المدنية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضافت الدفاع الروسية، أن إحدى هذه العصابات التي دربها مختصون من القوات الخاصة الأمريكية في معسكر تدريب في منطقة التنف، اخترقت الصحراء السورية سرا، وخططت لهجمات إرهابية على منشآت صناعة النفط في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العصابات ظهرت لأول مرة في 20 يونيو، وهي تطلق النار على حافلة مدنية على حدود محافظتي الرقة ودير الزور، حيث لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه على الرغم من تعقيد العمليات في الصحراء، اكتشفت وحدات من الجيش العربي السوري، بدعم من طائرات الاستطلاع الروسية الإرهابيين، وبعد ذلك، تم توجيه ضربة عالية الدقة قضت عليهم، حسب تأكيد الدفاع الروسية.

الدفاع الروسية تُحذر بقية الإرهابيين: تذكروا أن العقاب قادم

وحذرت الدفاع الروسية بقية الإرهابيين بقولها: يجب على كل إرهابي أينما يختبئ أن يعرف ويتذكر أن العقاب قادم.

واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بأنها تتواجد على الأراضي السورية بشكل غير قانوني، وتستمر في التدخل بشكل صارخ في عملية إقامة حياة سلمية، مطالبة إياها بالتوقف عما وصفته بتشجيع الأزمات حيث يسعى الآخرون لبناء السلام، ودعتها إلى الخروج من سوريا .