تصعيد نووي جديد بين روسيا والناتو عبر بيلاروسيا.. بصواريخ «إسكندر»

في تصعيد جديد للتوتر بين روسيا والناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعهد الناتو بالوقوف إلى جانب الأخيرة وزيادة دعمه العسكري لها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده ستزود بيلاروسيا بصواريخ حديثة قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أنها تعمل معها أيضا على تحديث طائراتها العسكرية لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية أيضا.

بيلاروسيا تطلب المساعدة من بوتين للرد على طائرات الناتو

جاء ذلك بعد أن طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بينهما في مدينة سان بطرسبورج الروسية، أمس، المساعدة في الرد على ما وصفه بتحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود بلاده، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وفي هذا الاجتماع، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بـ 200 رأس نووي تكتيكي في أوروبا، تم تخزينهم في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو، كما تم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل، وليس طائرات أمريكية فقط.

قرار روسي بتزويد بيلاروسيا بصواريخ إسكندر-إم وتحديث طائراتها

وفي المقابل أشار الرئيس بوتين لنظيره البيلاروسي إلى أنه تم اتخاذ قرار بأنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سنزود بيلاروسيا بمنظومات صاروخية من طراز إسكندر-إم، التي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرة النووية والعادية»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الرئيس بوتين إن روسيا ستعمل مع بيلاروسيا على تحديث طائراتها العسكرية، وسط اتفاق بين البلدين على جعل طيران بيلاروسيا قادر على نقل رؤوس نووية، وذلك حسبما نقلت العربية، كما اقترح الرئيس الروسي على نظيره البيلاروسي تطوير طائرات سو-25 البيلاروسية في روسيا، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.

بوتين: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا لزم الأمر

وكان بوتين قد قال، قبل أيام، خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي، إن روسيا وإن كانت لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية التي تمتلكها، إلا أن بلاده ستستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة روسيا، حسب قوله.

وتؤكد هذه التصريحات ما سبق وحذرت منه الأمم المتحدة من أن خطر الحرب النووية لم يكن قائما في أي وقت سابق، مثلما هو اليوم.