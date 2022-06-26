5 حالات محرومة من صرف المعاشات بالقانون الجديد.. منها زواج الأرملة

على غير المعتاد بدأ أصحاب المعاشات في صرف المعاش الجديدة بعد الزيادة، قبل موعده المعتاد في كل عام، إذ جرت العادة أن يجر تطبيق الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، في شهر يوليو، لكن هذا العام لن يشهد زيادة في يوليو 2022، نظرا لإقرار الزيادة الجديدة خلال شهر أبريل الماضي قبل عيد الفطر المبارك 2022.

ويستعد أصحاب المعاش والمستحقين لصرف المعاشات خلال أيام، في المقابل هناك فئات محرومة من الصرف بحكم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وهو القانون الخاص بأصحاب المعاشات.

أسباب قطع المعاش

ووضع المشرع في القانون الجديد، حالات يتم قطع المعاش فيها عن المستحق، والتي جاءت كالتالي:

- وفاة المستحق.

- زواج الأرملة، والأرمل أو البنت أو الأخت.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: «العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب، واذا توافر شروط استحقاق معاش آخر إلا إذا انطبقت عليه الاستثناءات سالفة الذكر».

مزاولة مهنة أخرى

- التحاق صاحب المعاش بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

- مزاولة صاحب المعاش لمهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

ويستطيع صاحب المعاش أو المستحق معرفة قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات، من خلال الجدول التالي الذي يوضح المبلغ بعد الزيادة:

1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.

2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها

ويستعد أصحاب المعاش والمستحقين لصرف معاشات شهر يوليو خلال أيام، قبل عيد الأضحى المبارك.