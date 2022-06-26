قبل بدء المحاكمة.. عمة نيرة أشرف تكشف كواليس لحظة اكتشافها الجريمة

دقائق قليلة تفصلنا عن بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف والمعروفة إعلاميًا باسم طالبة جامعة المنصورة، إذ أقدم المتهم ويدعى محمد عادل، على قتل الطالبة الراحلة أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة، بأن سدد لها 17 طعنة قبل أن ينهي حياتها نحرًا وذلك يوم الاثنين الماضي.

عمة نيرة أشرف تكشف كواليس لحظة اكتشافها الجريمة

وكشفت عمة نيرة أشرف كواليس اكتشافها واقفة مقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بعد أن تصادف ذلك مع تواجدها داخل الجامعة، إذ قالت: «أنا أول واحدة من أسرة نيرة شوفتها وهي مقتولة قدام الجامعة، في اليوم ده كنت في جامعة المنصورة، وسمعتهم بيقولوا في جريمة قتل، وماكنتش أعرف إنها نيرة ولما شوفتها أغمى عليها، ومن يوم الواقعة مش قادرة أنام، صورة نيرة مش بتفارقني، وكل تفاصيلها قدام عيني».

عمة نيرة أشرف: نطالب بالقصاص

وأضافت عمة طالبة جامعة المنصورة، من أمام محكمة جنايات المنصورة خلال بث مباشر مع «الوطن»، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف: «ربنا يصبر والدها ووالدتها، إحنا بنشكر أي حد وقف مع نيرة، وبنطالب بالقصاص من المتهم».