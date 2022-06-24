كندة علوش عن فتاة المنصورة: من يرى أن قتل المرأة جائز «حثالة إنسانية»

تفاعلت الفنانة كندة علوش، مع حالة الجدل الواسعة على مواقع التواصل الاجتامعي المختلفة، بعد مقتل نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، على يد زميلها أمام المارة، مستنكرة ما يحدث خاصة من يُجيز قتل المرأة بسبب ملابسها.

وقالت الفنانة كندة علوش، عبر خاصية «ستوري» على صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام» إن كل من يرى أن قتل المرأة أو التعدي عليها والإساءة لها جائز بسبب مظهرها أو سلوكها أو ملابسها أو أي سبب من الأسباب ماهو إلا حُثالة إنسانية».

كنده علوش تدافع عن فتاة المنصورة

وجاء تعليق كندة علوش، عقب الهجوم الذي تعرضت له فتاة المنصورة، نيرة أشرف من البعض حول مظهرها وطريقة ملابسها، وهي التعليقات التي سببت حالة كبيرة من الغضب ودفعت البعض للدفاع عنها.

الفنانون يدافعون عن نيرة أشرف

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين، رفضوا حالة الهجوم على نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، من بينهم الفنان خالد سرحان، والذي جمع عددا من التعليقات السلبية والهجومية على فتاة المنصورة وعلق عليها قائلا: «أطالب مباحث الإنترنت والنيابة العامة القبض فورا على هؤلاء لأنهم قتلة المستقبل».

بينما علقت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر: «أرجوكم لو لقيتو أي ست بتنضرب أو بتتعرض لعنف في أي مكان اتدخلوا يمكن تنقذوا حياتها، حرام بنت في العمر ده لسه ماشافتش دنيا تروح عشان واحد زي ده، ربوا أولادكم بقى عشان قرفنا، متخلفوش لو انتوا مبتعرفوش تربوا كفاية.. وإعدام إن شاء الله».