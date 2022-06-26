بث مباشر من أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة طالبة المنصورة

تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة»، عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

وتنشر «الوطن» بثًا مباشرًا من داخل قاعة المحاكمة بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهم.

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهم عددًا من المشاهد أهمها ظهور أسرة نيرة أشرف داخل قاعة المحاكمة وملامح الحزن تسيطر عليهم، مطالبين بالقصاص من المتهم مرتكب الواقعة.

وكان المتهم بارتكاب الواقعة اعترف بتفاصيل جريمته وقتل الطالبة نيرة أشرف، حيث قال المتهم في التحقيقات إنه أعد العدة وبيت النية والعزم على قتل الطالبة نيرة أشرف وأنه اشترى السلاح بعد أول أمتحان بأسبوع وقبل تنفيذ الجريمة بحوالي 20 يومًا.