المنشآت الفندقية: إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم اليوم

قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه جرى إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم اليوم الأحد ويوم الثلاثاء المقبل .

إخطار الفنادق بمواعيد إلغاء عروض الصوت والضوء

وطالب خلال الخطاب الذى أرسله إلى علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية بضرورة إخطار الفنادق بإلغاء العروض بمنطقة الهرم خلال التواريخ المذكورة، موضحا أنه تم إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم 3 أيام خلال هذا الإسبوع وهى أيام 25 و26 و28 يونيو 2022.

بدء الأجندة التدريبية للعاملين بالفنادق 16 يوليو

وفى ذات السياق أعدت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية الأجندة التدريبية للعاملين بالفنادق "الموسم السادس" والتى ستبدأ إعتبارا من يوم 16 يوليو المقبل ولمدة 6 أشهر.

وقال هيثم نصار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية أن هذه الأجندة تم إعدادها وفقا لأحدث بحث ميدانى أجرته الغرفة للإحتياجات التدريبية للعاملين ، ومكونات الموضوعات التدريبية والموظفين المستهدفين فى كل برنامج، مشيرا إلى أنه تم تحديد تواريخ إقامة التدريب خلال الـ 6 أشهر ووضع الترتيبات المطلوبة لتنفيذ التدريب وبيانات التواصل مع منسق التدريب بكل منطقة جغرافية.

وأوضح أن الأجندة التدريبية تأتى فى إطار الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة وخطة وزارة السياحة والأثار لرفع كفاءة العنصر البشرى للنهوض بقطاع السياحة وضمان مستوى الخدمات المقدمة للسائح وقرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة رقم 295 لسنة 2021 بشأن التدريب.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء نظمت خلال الشهر الجارى عدد من ورش العمل الإلزامية والدورات التدريبية لتوعية جميع العاملين بالصفوف الأولى والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف بجميع فنادق مدينة شرم الشيخ حول موضوع الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من أثار تغير المناخ.