تسويق السياحة: ارتفاع أعداد الوافدين إلى الأقصر خلال الشتاء المقبل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الموسم السياحى الشتوى المقبل سيشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، لاسيما أن العديد من الدول مثل اليابان ستبدأ فى تسييررحلاتها إلى مدن الصعيد بداية من أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن العديد من دول أوربا التى توقفت رحلاتها للأقصر منذ جائحة كورونا التى ضربت العالم خلال عام 2020، مثل الدول الإسكندنافية ستبدأ أيضا تسيير رحلاتها للأقصر خلال فصل الشتاء.

كوريا الجنوبية تبدأ تسيير رحلات للأقصر أغسطس المقبل

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن» أن كوريا الجنوبية ستبدأ فى تسييررحلاتها للأقصر بداية من شهرأغسطس المقبل، موضحا أن عودة دول جنوب شرق أسيا إلى مصر سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان بشكل كبير، ولفت إلى أن عودة شركة الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلاتها إلى الأقصر بعد توقف نحو 9 سنوات ستكون أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة أعداد السياح الأسيويين الوافدين للأقصر وأسوان .

أسبانيا أكثر الدول إرسالا للسياح للأقصر خلال 2022

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن أسبانيا وفرنسا هما أكثر الدول العالمية إرسالا للسياح إلى الأقصروأسوان حاليا،موضحا أن اسبانيا تسير حاليا 4 رحلات شهرية إلى الأقصر، فيما تسير فرنسا عدد 2 رحلة شهرية إلى محافظة الأقصر، لافتا إلى انه بداية من الإسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل ستبدأ شركات الطيران الإسبانية فى زيادة رحلاتها لتكون 6 رحلات شهرية.

وأوضح «عثمان» أن الحركة السياحية التى إستقبلتها الأقصر من أمريكا هذا العام هى الأعلى خلال السنوات الـ 5 الماضية، وتابع «للمرة الأولى هذا العام يتواجد سياح أمريكيين بالأقصر خلال فصل الصيف رغم أن درجة الحرارة حاليا تقترب من 50 درجة مئوية».

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن موقع «تريب أدفيسور» أشاد بتجربة البالون الطائربالأقصر، ما سيدفع الاف السياح لزيارة الأقصر خلال الشهور المقبلة للإستمتاع بتجربة البالون الطائر التى تتواجد في الأقصر فقط.