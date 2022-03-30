يسرا تصور مشاهد جديدة من مسلسلها «أحلام سعيدة» في منطقة الهرم

تواصل الفنانة يسرا اليوم تصوير باقي مشاهد مسلسلها أحلام سعيدة، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مع عدد كبير من الفنانين الذين يشاركون معها للمرة الأولى.

وتصور الفنانة يسرا في منطقة الهرم لتصوير باقي مشاهد مسلسلها، بحضور عدد من أبطال العمل، ومنهم غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، إذ يصورون مشاهد تجمعهم سويًا.

تفاصيل دور يسرا في أحلام سعيدة

وخلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة تجسد الفنانة يسرا شخصية سيدة أرستقراطية تدعى «فريدة» ويطلقون عليها اسم «ديدي هانم»، وتعاني من أزمات نفسية بسبب مشاكل مع والدها ووالدتها في الصغر.

وخلال أحداث المسلسل تتعرف يسرا على عدد من الأصدقاء وهم الفنانة غادة عادل والفنانة مي كساب، ومن هنا تنطلق الأحداث التي ستشهد مفاجآت كبيرة وصراعات مختلفة.

تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

يذكر أن مسلسل أحلام سعيدة يشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، وعماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفه.

وتعود الفنانة يسرا إلى الكوميديا في مسلسل «أحلام سعيدة» وذلك بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات عن الكوميديا، حيث كان آخر عمل درامي كوميدي قدمته مسلسل «شربات لوز».

آخر أعمال يسرا في السباقات الرمضانية

وكانت الفنانة يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «حرب أهلية» وشارك في بطولتة باسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض وسينتيا خليفة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.