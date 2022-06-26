رئيس التحرير

محمود مسلم

المتهم بقتل نيرة: «اتفقنا على الخطوبة.. لكنها كانت وخداني مرحلة في حياتها»

كتب:

نرمين عفيفي
11:58 ص | الأحد 26 يونيو 2022
قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف

أدلى الطالب محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بشهادته في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة، قائلا: «كنا متفقين على الخطوبة أنا ونيرة وأهلها كانوا عارفين زي ما قالت لي، وكل ده بشهادة أهلها، ولكنها بعدت وأنكرت بعد كدا علاقتنا».

وأضاف المتهم، خلال جلسة المحاكمة: «كانت وخداني مرحلة في حياتها علشان توصل لحاجات معينة ووصلت للحاجة دي وخلاص مبقتش عاوزاني».

 

اقرأ المزيد:

نص اعترافات قاتل نيرة أشرف: اشتغلت طباخ وفكرت أخلص عليها في الأتوبيس

نص اعترافات قاتل نيرة أشرف قبل ساعات من محاكمته: «قولت لازم أخلص عليها»

نهاد أبو القمصان: قاتل نيرة أشرف لم يقل «ادفنوني جنبها»

رواد السوشيال ميديا قبل ساعات من محاكمة قاتل نيرة أشرف: «يا رب إعدام»
بقلم نرمين عفيفي