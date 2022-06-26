نص اعترافات قاتل نيرة أشرف قبل ساعات من محاكمته: «قولت لازم أخلص عليها»

تعيد «الوطن» نشر نص اعترافات المتهم بإنهاء حياة الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، قبل نظر القضية بعد قليل، من قبل محكمة الجنايات المختصة.

وفيما يلي بعض من اعترافات المتهم بقتل طالبة المنصورة، كما يلي:

س: متى نشأت العلاقة بينك وبين المجني عليها نيرة أشرف؟.

ج: العلاقة بدأت بيننا أيام الامتحانات عام 2020.

س: كيف أعددت لمخططك؟، وما هي عدتك لتنفيذه؟.

- ج: أنا فكرت إني أخلص عليها في تالت يوم امتحان ليها وإني هنفذ قتلها بسكينة.

- س: ولماذا استقر اختيارك على استخدام سلاح أبيض «سكين» لتنفيذ مخططك؟

- ج: عشان ده اللي يناسبني وأنا شغال طباخ وبعرف أستخدم السكاكين كويس.

- س: وهل كنت على علم بأنّ السلاح الأبيض «سكين» سلاحا بطبيعته قاتل إذا ما سدد في مقتل.

- ج: أنا عارف إن السكينة الحامية هي اللي ممكن تدبح وإنّها بتستخدم في ذلك وأنا بستخدمها كويس لأن دا شغلي.

- س: وهل أنت على علم بالمواضع القاتلة بجسد الإنسان والتي تودي بحياة الأشخاص مباشرة؟.

- ج: أيوا.

- س: وما هي تلك المواضع تحديدا؟.

- ج: الرقبة والصدر من ناحية القلب والفخذ والطعن بالسلاح.

- س: متى أعددت السلاح الأبيض «السكين» المستخدم في الواقعة؟.

- ج: اشتريته بعد أول امتحان بأسبوع وكانت الامتحانات بتاريخ 26/5/2022 وأنا اشتريتها في 1/6/2022.

س: وما هي مواصفات السلاح الذي اشتريته لتنفيذ مخططك؟.

- ج: سلاح سكين وسلاحه مسنون ولسه جديد وحافظت عليه في جرابه عشان يكون سنه حاد ويساعدني في التنفيذ.

- س: وهل تيقنت من أنّ السلاح الذي اشتريته سيفي بالغرض الذي أعد من أجله؟.

- ج: أيوا.

المتهم يوضح سبب اختياره ليوم تنفيذ الجريمة

- س: لماذا استقر اختيارك على ثالث أيام الامتحانات؟.

ج: كنت خايف يكون معاها حد من أصحابها أو أسرتها، ولأن هي كانت عارفة إني مش هسكت، فقلت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه.

س: هل نفذت مخططك إذن في ثالث أيام الامتحانات وفقًا لما عقدت العزم عليه؟.

ج: لا.

س ما الذي حال دون إتمامك لمخططك في ذلك اليوم؟.

ج: لأن أنا متمكنتش منها في نفس اليوم ومشفتهاش ومجاش الوقت إني أقدر أنفذ فيه مخططي.

س: هل تمكنت من إتمام مخططك في اليوم الرابع للامتحانات؟.

ج: لا.

س: ما الذي حال دون إتمامك لمخططك في اليوم الرابع من الامتحانات؟.

ج: لأن أنا كنت مستني أشوفها وإحنا رايحين وأركب معاها، ولكن لم أتمكن من الركوب معاها، ولما خلصت الامتحان مشفتهاش وروحت.

س: ألم يعدل فكرك وتصميمك على إزهاق روح المجني عليها طول تلك الفترة؟.

ج: أنا كنت واخد قراري وهنفذه.

كنت عايز أموَّتها في الأتوبيس بس خوفت الناس يحوشوني عنها

س: وما الذي قمت به إذن بداية من صباح اليوم 20 - 6 - 2022 حتى ضبطك متلبسا بجرمك؟

ج: أنا صحيت النهارده خدت السلاح في جرابه وحطيته في جنبي اليمين ونزلت اتمشيت لحد ما وصلت المشحمة واستنيت الأتوبيس عشان أوصل المنصورة وأخلص عليها ولما طلعت الأتوبيس لقيتها قاعدة فيه وطول الطريق كنت بفكر أقوم أخلص عليها في الأتوبيس بس كنت خايف إن الناس تحوش عنها ومقدرش أخلص عليها واستنيت لما تنزل وطلعت أجري وراها وقبل ما أخش عليها طلعت السلاح من جنبي ونزلت فيها طعن بالسلاح وفي ناس جت تحوش هوشتهم بالسلاح وروحت نازل عليها تاني ودبحها من رقبتها وساعتها الناس مسكتني وسلموني للشرطة.