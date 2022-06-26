ضبط طالبة ادعت تخديرها بـ«دبوس» في الجمالية خوفا من أسرتها: اتأخرت برة البيت

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالبة بمنطقة الجمالية في القاهرة لاختلاقها واقعة محاولة تخديرها من قبل سائق إحدى السيارات.

بلاغ لشرطة الجمالية

وذكرت التحريات أنَّه تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون إصابات بدعوى محاولة أحد سائقي السيارات الأجرة تخديرها.

وبالانتقال وسؤالها قررت أنَّها حال استقلالها إحدى السيارات التابعة لإحدى شركات التوصيل الخاصة -غير معلوم بيانات قائدها- من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، شعرت بمحاولة قائد السيارة تخديرها، وعليه هبطت من السيارة بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة واستقلت سيارة أخرى أجرة«تاكسي» قيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة وطلبت منه توصيلها لأقرب مستشفى.

الفتاة تستقل سيارة أجرى أخرى وتتجه للمستشفى

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تمثلت في اختلاق الفتاة الواقعة لتأخرها في العودة لمنزلها.

بمناقشة قائد السيارة قرر أنَّه حال سيره بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة تلاحظ له نزول الفتاة من إحدى السيارات المتوقفة بجانب الطريق بصورة طبيعية وصحة جيدة، إلا أنها عقب استقلالها السيارة بصحبته طلبت منه التوجه لأقرب مستشفى لشعورها بحالة إعياء.

وبمواجهة الفتاة، اعترفت بارتكابها الواقعة خوفاً من أهليتها لتأخرها عن العودة للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.