قبل غلق باب التقديم.. اعرف مواعيد إجراء قرعة حج وزارة الداخلية

أيام قليلة ويتم غلق باب التقديم على قرعة الحج التابع لوزارة الداخلية، الذي بدأ في 24 أبريل الماضي، وينتهي يوم 6 مايو الجاري، ويتساءل الكثيرون عن موعد إجراء قرعة الحج، ليتابعون فوزهم من عدمه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواعيد إجراء حج القرعة لهذا العام، والتي جاءت كما يلي:

مواعد حج القرعة

سيتم إجراء القرعة بمديريات أمن «البحر الأحمر- أسوان - الوادى الجديد - الفيوم - الشرقية - دمياط - مطروح»، الثلاثاء المقبل الموافق 10 مايو.

وسيتم إجراء القرعة بمديريات أمن «الجيزة- الدقهلية- الأقصر- أسيوط - بورسعيد - الإسكندرية - جنوب سيناء» في الأربعاء الموافق 11 مايو.

ومن المقرر وفق المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية، إجراء القرعة بمديريات أمن «قنا - المنيا - القليوبية - الغربية - الإسماعيلية - البحيرة - شمال سيناء»، يوم الخميس الموافق 12 مايو.

وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «القاهرة- السويس- بني سويف- سوهاج - المنوفية - كفر الشيخ»، يوم السبت الموافق 14 مايو.

رابط التسجيل لحج القرعة

يمكن تقديم الطلبات للراغبين في الحج هذا العام، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

كما يمكن التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك على رقم «27983000 - 02».

ويمكن التسجيل إلكترونيًا عن طريق على رابط التسجيل لقرعة الحج 2022، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية من هنا.

شروط التقديم لحج القرعة 2022

تقديم بيان حالة صحية يثبت خلو الشخص الراغب في الحج من الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة والأمراض النفسية والعصبية والزهايمر.

- أخذ الجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دولياً ضد فيروس كورونا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته ويقدم إقرارًا بذلك.

- يشترط أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء مناسك الحج والعمرة.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن الرجال عن 25 عاماً وحتى 65 عاماً، ويستثنى من شرط السن المذكور المرافق لأحد والديه كبار السن.