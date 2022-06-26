«المناطق الحرة» تبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر مع وفد من المملكة

اجتمع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية، برئاسة محمد عبدالله عبدالعزيز المرشد، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وبمشاركة ممثلي 27 شركة من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، ومواد البناء.

الاستثمارات السعودية في مصر

وتطرق الاجتماع لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعرض فرص الاستثمار على رجال الأعمال السعوديين.

14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية

وتأتي زيارة الوفد السعودي، عقب الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر، والتي تم على هامشها توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي.

وأكد عبدالوهاب، أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، ومنها القطاعات الإنشائية، معتبرا أنّها أحد الركائز الأساسية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها مثل: محور قناة السويس، ومدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وغيرهما، والتي تهدف لخلق مدن ذكية تعتمد على الخدمات الإلكترونية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والكباري لربط المشروعات القومية والمدن الجديدة.

مشروعات قومية وفرص استثمارية

وتناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن تعزيز التعاون المشترك، من خلال استغلال الميزات التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية، خاصة الموجودة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ليرتقي لمستوى الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ولتواجد مختلف عوامل التكامل الاقتصادي المشترك.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، أنّ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تضعُ على رأس أولوياتها دعم الشركات والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وأنّ الهيئة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات السعودية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات السعودية المستثمرة في مصر، فضلا عن تعريف مجتمع الأعمال بالسعودية بآخر تطورات مناخ الاستثمار.