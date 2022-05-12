«محلية النواب» تفتح ملف مديونية هيئة النقل لبنك الاستثمار: 2.6 مليار جنيه

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول مديونية هيئة النقل العام.

وكشف اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أن حجم مديونية الهيئة لبنك الاستثمار بلغ 2.6 مليار جنيه، منها أصل القرض بقيمة 950 مليون جنيه والباقي عبارة عن فوائد، مشيرا إلى أن الهيئة لم تحصل على قروض منذ ثلاث سنوات، وأن خسائرها نتيجة قرض بنك الاستثمار.

مديونية هيئة النقل العام

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أن هناك توجيهات بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية، وعددها 20 جراجا بالقاهرة الكبرى على مساحة 150 فدانا.

وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للهيئة، وبحث إمكانية التفاوض مع البنك حول نسبة الفائدة وآلية للسداد، بما يضمن تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والمخصص لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنه يتم تنفيذ بروتوكول لتعديل 1962 أتوبيساً يخص هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وخلال 6 سنوات سيتم الانتهاء من التحويل الذي يوفر للهيئة 26 مليون جنيه سنويا.

بيع خردة الهيئة بـ150 مليون جنيه

وأكد «مصطفى»، أن البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بغرض تحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال إستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أنه خلال العامين الماضيين تم بيع خردة من الهيئة بقيمة 150 مليون جنيه، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويتم توجيه هذه الإيرادات لشراء أتوبيسات جديدة، ودعم الهيئة بكل ما هو يساهم فى جودة الخدمة.