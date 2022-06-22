هيئة الاستثمار: دعم حكومي وتشجيع مستمر للقطاع الخاص

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه جرى توقيع اتفاقيات مهمة مع الجانب السعودي، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة على التنسيق مع المملكة، ولأول مرة يحدث استثمارات قطاع خاص مع نظيره بدعم حكومي ملحوظ للقطاع الخاص.

قرارات لدعم التسهيلات للقطاع الخاص

وأوضح «عبدالوهاب» خلال استضافته على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء دعم التسهيلات للقطاع الخاص من خلال الحوار الوطني الخاص بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم كل أنواع الدعم للقطاع الخاص حتى يدخل القطاعات التي ستتخارج الدولة منها، لافتا إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في التنمية بعد طرح رئيس الوزراء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الحكومة تقدم دعما كبيرا للمستثمرين المصريين والاجانب

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الحكومة تقدم دعما كبيرا للمستثمرين المصريين والأجانب مثل الرخص الذهبية التي تعتبر إنجازًا تقوم به الهيئة، لحل جميع المشكلات التي تواجه أي مستثمر، لافتا إلى الهدف العام هو دعم المشروعات المشتركة بين مصر وأي دولة مع مواجهة التحديات التي تطمئن المستثمر الأجنبي بعد حلها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن رئيس الوزراء وجه بمعالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، من أجل العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التى تم توقيعها مع السعودية تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.