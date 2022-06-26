مد أجل الحكم على متهم في قضية أنصار بيت المقدس لـ29 يونيو

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بمد أجل الحكم على متهم في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، لجلسة 29 يونيو الحالي لإتمام المداولة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ووائل عمران.

الاتهامات في القضية

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقي المتهمين في الدعوى، الذين حكم عليهم في وقت سابق، العديد من التهم، ومنها الاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.