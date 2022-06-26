واحد تاني يربح 237 ألف جنيه في 24 ساعة.. وإجمالي الإيرادات يتجاوز 60 مليونا

حقق فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، إيرادات بلغت 237 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم واحد تاني

ووصل إجمالي إيرادات فيلم واحد تاني لنحو 61 مليون جنيه، منذ عرضه للمرة الأولى في عيد الفطر 2022.

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ويمشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

قصة فيلم «واحد تاني»

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع النزلاء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويلتقي أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنّه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعى لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنّه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

ويعرض بدور العرض حاليًا بجانب فيلم «واحد تاني»، «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

موسم عيد الأضحى

ومن المقرر طرح عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة بدور العرض بمناسبة موسم عيد الأضحي المبارك، منها: فيلم بحبك للفنان تامر حسني، وفيلم عمهم للفنان محمد إمام، إضافة إلى فيلم كيرة والجن من بطولة أحمد عز، ولم يستقر صناع الأعمال على تلك الخريطة بشكل نهائي، ولكن من المقرر أن يضاف بعض الأعمال الأخرى.