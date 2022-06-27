سارة عبد الرحمن: استعنت بأغاني التسعينيات في مسلسل ريفو

يواصل مسلسل «ريفو» تحقيق النجاح من خلال عرضه على منصة واتش ات، وواحدة من الفنانين المشاركين في العمل هي الفنانة سارة عبد الرحمن التي ظهرت بشكل مختلف وشخصية جديدة عليها.

وعن مسلسل ريفو قالت الفنانة سارة عبد الرحمن إنها كانت سعيدة بالشخصية عندما عرضت عليها لأنها تحب هذه التركيبات من الشخصيات فتعطي مساحة للمثل لكي يظهر قدراته.

سارة عبد الرحمن تستعين بأغاني التسعينيات

وتابعت الفنانة سارة عبد الرحمن بأنها استعانت بعدد من أغاني التسعينيات لكي تدخل في الشخصية ولكنها اختارت الأغاني الأجنبية تحديدا لأن الشخصية التي تقدمها كانت من طبقة عليا وترى نفسها بهذا الشكل.

يذكر أن مسلسل ريفو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير عيد وتامر هاشم وسارة عبد الرحمن وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

وتدور فكرة المسلسل حول باند أسسه الفنان أمير عيد يدعى ريفو وتنطلق الأحداث من هناك وتجسد سارة خلال المسلسل شخصية أنانية تبحث فقط عن مصلحتها.

آخر أعمال سارة عبد الرحمن

وكانت قد شاركت الفنانة سارة عبد الرحمن مؤخرا فى مسلسل الثمانية وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أسر ياسين وغادة عادل وخالد الصاوي وريم مصطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد مدحت.