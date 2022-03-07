رمضان عبد المعز: درجة ذكر الله أعلى من الصدقات والشهادة والجهاد

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على المسلمين في كل بقاع الأرض باستغلال شهر شعبان في الإكثار من الأعمال الصالحة وأن تكون أعمال المسلمين في هذا الشهر خالصة لوجه الله عز وجل، كون شهر شعبان يُعد من أحب الشهور إلى الله، وتُرفع فيه أعمال المؤمنين، مؤكدًا أنه من أفضل الأعمال للمؤمنين في هذا الشهر الكريم هو ذكر الله، مستشهدًا بقول الله تعالى «يا أيها الذين أمنو أذكروا الله ذكرًا كثيرًا»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «دي إم سي».

ذكر الله من أعلى العبادات وخيرها

وأضاف «عبد المعز»، أن ذكر الله من أعلى العبادات وخيرها، وأعلى درجات من الإنفاق فى سبيل الله، والشهادة والجهاد، ويجب على المسلمين المواظبة على الصلاة في أوقاتها، والذكر دائما «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»، فكان الرسول يكثر الصيام في شهر شعبان، وعلينا كثرة الصدقات والأعمال الصالحة خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن أفضل كلمات الذكر « لا إله إلا الله والحمد الله وسبحان الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله»، مستشهدًا «إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».

الحفاظ على الأذكار الخاصة بتناول الطعام

وأوضح العالم الأزهري، أنه يجب على الإنسان الحفاظ على الأذكار الخاصة بتناول الطعام والقضاء الحاجة والذهاب للنوم والاستيقاظ منه وكل ما ورد عن النبي في أمور حياته وترديد الآذان جميعها ، كما استشهد بقول الرسول عليه السلام: «أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم ، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم ، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم ، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم ، فتَضْرِبوا أعناقَهُم ، ويَضْرِبوا أعْناقكُم ؟ ! ، قالوا : بَلَى ، قال : ذِكْرُ الله"»