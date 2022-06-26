«ثقافة الشيوخ» تناقش اقتراحا لصيانة متحف الشمع.. ونائبة التنسيقية تطالب بتطوير عين حلوان

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سعيد الدابي، وكيل اللجنة، وحضور النائبة الدكتورة سها سعيد، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود القط، أمين سر اللجنة عن التنسيقية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكري بشأن ضرورة صيانة متحف الشمع بحلوان.

بكري: متحف الشمع بحلوان عانى في السنوات الأخيرة من عدم الصيانة والتجديد

واستعرض النائب محمود بكري الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن متحف الشمع بحلوان عانى في السنوات الأخيرة من عدم الصيانة والتجديد، وفي سبتمبر 2009 أصدرت وزارة الثقافة قراراً بغلق متحف الشمع حفاظاً على سلامة الزائرين بعد تقارير عن عدم وجود مواصفات الأمان نتيجة تصدع المباني، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل تهوية مناسبة أو تأمين للمنشأة ولا يزال مغلقًا حتى الآن.

وأضاف بكري أن متحف الشمع تم تأسيسه عام 1934، ويضم المتحف العديد من الأعمال الفنية من الشمع وكذلك مقتنيات نادرة لمراحل تطور التاريخ المصري، بداية من الفراعنة وصولا إلى العصر الحديث، ويوجد بالمتحف العديد من تماثيل شمعية صُنعت بدقة متناهية دفعت متخصصين إلى تصنيفه في المركز الرابع في قائمة أفضل متاحف الشمع في العالم، كما صُنف ثاني أشهر متحف شمع في العالم.

وتابع بكري: وبالرغم من الأهمية القصوى التي يمثلها متحف الشمع، غير أن عوامل الإهمال أفضت إلى تلاشي دوره كمزار سياحي لخدمة قاطني حلوان والقاهرة ومناطق مصر كافة، بل وزائرين أجانب كانوا يفدون لزيارته من بلدان عديدة، مطالبا بإنقاذ المتحف والعمل على تطويره وصيانته.

مقترح بالتطوير الكامل لمنطقة عين حلوان

من جانبها، قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «أرى أنه من الأفضل بدلا من العمل على إحياء متحف شمع وصرف مبالغ كبيرة عليه وتكون قيمته الفنية متواضعة حسب وصف ممثلي الحكومة، أن يتم التوصية بالتطوير الكامل لمنطقة عين حلوان بحيث يتم الاستفادة منها بشكل آخر وأيضاً ستكون الاستفادة فى مجال الثقافة، لأن الثقافة لا تحسب بمبدأ المكسب والخسارة».

واقترحت النائبة سها سعيد، إقامة ساحات أو أتيليهات مفتوحة لطلبة السنوات النهائية في الكليات الفنية لعرض لوحاتهم فيها بدلا من التركيز في إحياء متحف قيمته الفنية ضعيفة ويتكلف مبالغ كبيرة.

وقال النائب محمد الدابي، وكيل اللجنة، إن اللجنة أوصت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والآثار لتطوير وصيانة المتحف وموافاة اللجنة بما سيتم اتخاذه من إجراءات.