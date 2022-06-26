زينة لـ الشباب: بتموتوا نفسكم عشان حد لو اتجوزتوه ممكن تندموا طول عمركم

وجَّهت الفنانة زينة عبر حسابها بتطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نصيحة للشباب الذي يفكر في الانتحار بعد أن انتشرت حوادث الانتحار مؤخرا بشكل كبير.

وكتبت زينة قائلة: «معلش الناس اللي بتنتحر علشان بتحب حد وتموت نفسها بسبب رفض الجواز، بتغضبوا ربنا علشان بني آدم أو بني آدمة، ممكن لو اتجوزتوه تندموا طول عمركم وتتمنوا الموت علشان تخلصوا من وشه وعشرته الكريهة».

وأضافت زينة قائلة: «طب ما فكرتوش لحظة في أهلكم اللي ربوا وتعبوا علشان يكبروكم وحرقة قلبهم عليكم لا إله إلا الله، ربنا يهدي الجميع».

آخر أعمال زينة في الدراما

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة في مجال الدراما، هو مشاركتها في مسلسل «كله بالحب»، مع كوكبة كبيرة من الفنانين، مثل: أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، والمسلسل من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وجرى عرضه في السباق الرمضاني 2021.

أزمات مسلسل «كله بالحب»

وتعرض مسلسل كله بالحب للعديد من الأزمات قبل انطلاق عرضه، منها إعلان انسحاب الفنان أحمد السعدني وقراره برفع قضية على الشركة المنتجة، لمخالفة بعض بنود الاتفاق بينهم في المسلسل.

وأيضا الفنان مصطفى درويش، الذي قدم دورا نال إعجاب الجمهور في رمضان الماضي، قرر أيضا الانسحاب من استكمال تصوير مسلسل كله بالحب والذي تقوم ببطولته زينة لوجود بعض الخلافات في سير العمل لم يكن متفق عليها، ليتدارك منتج الفيلم الأزمة لاستكمال العمل الدرامي.