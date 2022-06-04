محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن لـ زينة

قال معتز الدكر محامي الفنانة زينة إنَّ محكمة الأسرة قضت اليوم السبت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن لموكلته، مضيفًا أنَّ المحكمة ألزمت «عز» بدفع 3 آلاف جنيه أجرة حضانة لطفليه من 2018.

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 3 آلاف جنيه أجرة حضانة لطفليه في 2018

كانت الفناة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بأجرة مسكن، وأجرة حضانة لطفليها عز الدين.

كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

رفض استئناف أحمد عز على قرار إثبات نسب طفليه

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية زينة غير محرمة شرعًا على المدعي عليه أحمد عز، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعي عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أنَّ المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين «عز الدين وزين الدين»، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية.