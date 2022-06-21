النطق بالحكم في دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة.. بعد قليل

تنظر محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محامي الفنانة زينة، التي تطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز.

زيادة نفقة الطفلين.. عز حصل على 24 مليون جنيه في فيلم

وطالب محامي الفنانة زينة، في وقت سابق، الدعوى المقدمة من موكلته، بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا، وذلك بعدما صدر حكم بذلك في الدرجة الأولى، حيث حصل أحمد عز على مبلغ قدره 24 مليون جنيه في فيلمه الأخير «الممر، الجريمة»، ومسلسل «هجمة مرتدة»، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بحافظة مستندات عن أعمال عز، وجعلهم يطالبون بزيادة النفقة للفنانة زينة.

رفض دعوى تحويل طفلي زينة من مدرسة بريطانية لأخرى

وفي وقت سابق، رفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الدعوى التي يطالب فيها الفنان أحمد عز، بتحويل طفليه التوأم من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية الموجودين فيها إلى أخرى تكون تكاليفها أقل.

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين.