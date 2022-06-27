وداد حمدي.. حكاية شائعة حب وزواج لاحقت صلاح قابيل بعد وفاته

91 عامًا تمر على ميلاد الفنان صلاح قابيل، باعتباره من مواليد 27 يونيو عام 1931، بدأ عشقه للفن في سن مبكرة، وكانت بداياته في عالم السينما في ستينيات القرن الماضي، من خلال فيلم بين القصرين وتجسيده شخصية فهمي عبد الجواد، أمام يحيى شاهين.

صلاح قابيل ووداد حمدي قصة حب خيالية في الوسط الفني

شائعات كثيرة لاحقت صلاح قابيل، وظّل يرددها جمهوره حتى وقت قريب، منها علاقته وزواجه من الفنانة وداد حمدي لعدة سنوات طويلة بعد قصة حب جمعتهما سويًا، الأمر الذي دفع نجله مؤخرًا إلى نفي هذا الأمر.

نجل صلاح قابيل ينفي علاقة والده بـ وداد حمدي

وقال عمرو صلاح قابيل، في تصريحات تليفزيونية، إن والده لم يكن له علاقة بالفنانة وداد حمدي، ولم يتزوجا من الأساس، بخلاف أنهما لم يلتقيا في عمل فني من قبل حتى تنشأ قصة حب بينهما.

وأشار إلى أن والده لم يتزوج إلا والدته، وأثمرت هذه الزيجة على إنجاب 4 من الأبناء، ثلاث فتيات وهن أمال وصفاء ودنيا، بخلاف الولد الوحيد وهمو عمرو صلاح قابيل.

ترك إرثا يقترب من 300 عمل فني

قدّم صلاح قابيل على مدار مشواره الفني ما يقرب من 300 عمل فني سواء على مستوى السينما أو التلفزيون أو الإذاعة أو المسرح، لعب خلالها أدوار الشر والكوميديا والرومانسية ببراعة شديدة.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها علي الزيبق، بكيزة وغلول، الحب وأشياء أخرى، زينب والعرش، مغامرات زكية، دموع في عيون وقحة، رجل أيل للسقوط، ضمير آبلة حكمت، بوابة الحلواني.

أشهر أدوار صلاح قابيل

من أشهر الأدوار التي قدمها في السينما، شخصية عباس الحلو في فيلم زقاق المدق، يوسف فتح الله في فيلم العصفور، فؤاد صقر في دائرة الانتقام، المعلم حمدان في المدبح، الكاتب رشاد عويس في فيلم البريء، العميد عادل في بطل من ورق، يسري الوسيمي في غرام الأفاعي، عباس في قضية سميحة بدران، خالد مدكور في الراقصة والسياسي.