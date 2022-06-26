«الاشتراكي الألماني»: الإخوان يطورون تمويلهم من الاستثمارات العقارية والغذائية

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، إن جماعة الإخوان الإرهابية مرفوضة اجتماعيا وسياسيا في ألمانيا، وخلال السنوات الأخيرة تطور نشاطها حيث بدأت في تطوير مصادر تمويلها وتعمل في الاستثمار بالعقارات خاصة وأنه الأفضل في الاستثمارات الألمانية وتوفر من خلاله أيضا مقرات للاجتماعات بجانب عملها بالمواد الغذائية التي تحتاج إليها الجاليات العربية والإسلامية في ألمانيا.

تطور ملحوظ في طريقة التجنيد

وأوضح «خضر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC» أن التقارير الألمانية وضحت وجود تطور ملحوظ في طريقة التجنيد التي تعمل بها الجماعة الإرهابية لنشر فكرهم من خلال الأساليب الحديثة والرقمية، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية الألمانية أكدت خطورة النظام الذي تعمل به الجماعة بشكل تكنولوجي يمكنهم من التأثير في عدد كبير من الشباب من خلال منصات إلكترونية.

نشاط الجماعة الإرهابية في ألمانيا

وأشار نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني إلى أنه من الضروري أن تركز الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية على نشاط الجماعة الإرهابية في ألمانيا، لافتا إلى أن الاستثمار بالعقارات هو الأفضل في ألمانيا والربح فيه يزيد بمقدار 10% على الأقل سنويا، لذلك اتبعت الجماعة الإرهابية الاستثمار فيه، ولكي توفر أيضا مقرات للاجتماعات وتنظيم الفعاليات، ولجأت لذلك بعد تشديد الرقابة على الجمعيات الأهلية التي كانوا يعملون بها سابقا.