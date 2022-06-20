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شروط الالتحاق بوظائف «الهجرة» في ألمانيا.. للشباب حتى 40 عاما

يشترط خبرة مهنية لا تقل عن سنتين

كتب:

منة عبده
06:40 م | الإثنين 20 يونيو 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. صورة أرشيفية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عدد من الوظائف المتاحة للمصريين في ألمانيا، وذلك في تخصصات الهندسة، المعادن، وغيرها من التخصصات الأخرى، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM)، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

كما حددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للالتحاق بإحدى الوظائف المتاحة في ألمانيا. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الالتحاق بوظائف «الهجرة» في ألمانيا، وفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

شروط الالتحاق بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

1- يشترط أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة، مقيم/ة في جمهورية مصر العربية.

2- يشترط للتقديم في وظائف «الهجرة»، أن ت/يحمل الجنسية المصرية.

3- يشترط أن يكون المتقدم في وظائف «الهجرة»، باحث/ة عن عمل. 

4- ألا يكون المتقدم في وظائف «الهجرة»، حاصل/ة على عقد عمل دائم مع أي هيئة حكومية.

5- يجب ألا تقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا بحلول وقت التقديم.

6- ينبغي أن يكون تخصص المتقدم في أحد المجالات المعلن عنها.

7- يشترط أن يكون المتقدم في وظائف «الهجرة»، حاصل/ة على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا على الأقل.

8- يشترط ألا يكون المتقدم، حاصل/ة على مؤهل أكاديمي في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

9- يجب أن يمتلك المتقدم خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص.

10- يشترط أن يكون المتقدم لديه المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.