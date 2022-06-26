 ألمانيا: قضايا سوريا وليبيا وإيران وأفغانستان على أجندة مجموعة السبع 

قالت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، إن قضايا سوريا وليبيا وإيران وأفغانستان على أجندة قمة مجموعة السبع، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ضغوط للتراجع عن تمويل مشروعات الوقود الأحفوري

وتريد ألمانيا أن تتراجع مجموعة الدول السبع عن التزامها الذي من شأنه أن يوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري الخارجية بحلول نهاية العام، ويكون ذلك بمثابة انعكاس كبير في معالجة تغير المناخ.

ويأتي الجدل في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا من أجل مصادر وقود بديلة للغاز الروسي.

الاستثمار المدعوم في قطاع الغاز ضروري

وبشأن مسودة النص التي تمت مشاركتها مع «بلومبرج»، فإن مجموعة السبع تقر بأن الاستثمار المدعوم علنًا في قطاع الغاز ضروري كاستجابة مؤقتة لأزمة الطاقة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.