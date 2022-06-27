علم الدين: علينا الحفاظ على الإعلام التقليدي من خطر السوشيال ميديا

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذا المجلس هو المسؤول عن تنسيق والمساهمة في إنجاح الحوار الوطني، موضحا أن تشكيل المجلس ضم 19 شخصية متنوعة التخصصات، «تشكيل يضم نخبة من رجالات مصر وسيدات مصر يعلمون من التاريخ والإنجاز ولديهم قدرة على تقديم خبرات للمستقبل لصالح بلدهم مصر» بحسب تعبيره.

الحوار الوطني

وأوضح علم الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه متفائل بهذا الحوار: «هذه مرحلة نرصد تحديات الواقع وتحديات المستقبل أيضا ونحاول الوصول إلى صورة مستقبلية لمصر تجمع الحد الأدنى من الاتفاق أو صورة تحمل قدر كبير من التوافق على كافة ابعادها بين القوى الوطنية المختلفة».

وحول سبب وجود أكثر من كاتب عضو في تشكيل المجلس يمتهنون الصحافة والإعلام مهنيا وأكاديميا علق علم الدين قائلا: «أعتقد أن أغلب عمل المجلس كما يبدو من العنوان الاتصال المستمر بين الأطراف المشاركة في الحوار».

وواصل: «الحوار ظاهرة صحية يتكرر كل فترة وبعد هذا الحوار الذي سينتهي بمقررات مستقبلية واضحة من الممكن أن يكون هناك حوار ثان وثالث لأن الحوار أساس تطور الرؤية والفكر ومن ثم أساس تطوير المجتمع وتنميته ودفعه للأمام».

السوشيال ميديا

وحول ما يمكن أن يطرحه في جلسات الحوار الوطني بخصوص الإعلام قال علم الدين: «الإعلام بشكل عام الآن يعاني كوسائل الإعلام التقليدية صحافة واذاعة وتليفزيون من أزمة وجود أن يكون أو لا يكون اقتصاديا وتقنيا في مواجهة وسائط جديدة هي الوسائط الرقمية التي تجاوز عدد مستخدمي الانترنت، أكثر من 5 مليار 63% من سكان العالم يستخدم شبكة الإنترنت باختلاف أنواعها ومنهم 4.3 مليار وسائل التواصل الاجتماعي فهذه الوسائل دمرت الوسائل التقليدية فنحن في حاجة لدراسة كيفية المحافظة عليها خاصة وأن الوسائط الرقمية الجديدة لها مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المستوى الأخلاقي والاقتصادي والثقافي وكان لها دور في تزييف الوعي وأداة من ادوات حروب الجيل الرابع».