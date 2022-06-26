عضو أمانة الحوار الوطني: نريد حوارا شفافا وحقيقيا يراه الشعب

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو أمانة الحوار الوطني، إن كل الآراء ووجهات النظر مشاركة في الحوار الوطني ونريد إدارة حوار شفاف وحقيقي عادل يراه الشعب المصري بأعين ناظرة.

تشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح «الشرقاوي» أن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني يضم في طياته عددا من الشخصيات المعارضة في مقدمتهم الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد، وكمال فايد والدكتور عمرو هاشم ربيع وآخرون، حيث إن المعارضة ممثلة في مجلس الأمناء بعد تشاور وتفاوض انتهى لإعلان التشكيل الذي أعلن اليوم.

وأكد «الشرقاوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن ما يريده أن يخرج من هذا الحوار وينبثق عنه كنائب يمثل تيار 25-30 أن يسمع من بيده القرار كل وجهات النظر الحقيقية في كل الملفات من رؤى مختلفة وأن يصل الحوار الوطني للشعب ويعرف الشعب المصري أن هناك حواراً حقيقياً يدور بشأن مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

العنوان الأنسب لجلسات الحوار الوطني يجب أن يصبح تحت شعار «نكون أو لا نكون»

وأشار «الشرقاوي» إلى أن العنوان الأنسب لجلسات الحوار الوطني يجب أن يصبح تحت شعار «نكون أو لا نكون» إما بناء دولة مدنية حديثة بالفعل أو نطلق جمهورية جديدة حقيقية بالفعل أم لا وهذا هو السؤال الحقيقي المطروح على جلسات الحوار الوطني من وجهة نظره، متنمياً أن تسمع كل وجهات النظر المختلفة في الحوار حتى تلك الأكثر تطرفاً في الاختلاف مع السلطة، مبيناً أن مهمة مجلس أمناء الحوار الوطني هو إدارة حوار وطني شفاف وحقيقي عادل يراه الشعب المصري بأعين ناظرة لكل التفاصيل التي يريد الناس أن تصل لمتخذ القرار كما هي بدون إساءة في العرض وبدون انتقاص وبدون المكاشفة والمصارحة، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يكون العنوان الرئيسي للحوار وأن تكون فلسفته الحقيقية المكاشفة في كل ما أخطأنا فيه سواء الحكومات المتعاقبة وكل من كان بيده ملف ولم يحسن إدارته وهذه أهم المعايير لخروج مخرجات حقيقية تترجم لقرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية أو تشريعات جديدة وتنفذ على الأرض يراها المواطن على الأرض.