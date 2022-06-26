«الإصلاح والنهضة»: نجاح الحوار الوطني قائم على النتائج التي تهم المواطن المصري

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يعكس مختلف الرؤى الوطنية السياسية المؤيدة والمعارضة والوسطية، لافتا إلى أن الشخصيات التى وقع عليها الاختيار تحظى بقبول واحترام في الوسط السياسي المصري.

الحوار الوطني يعبِّر عن الحرص على المشاركة الفعالة المتنوعة

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار»، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يعبِّر عن الحرص على المشاركة الفعالة المتنوعة التي يضمها التشكيل بما يحتويه من خبرات فنية ومهنية في مختلف التخصصات متمثلة في قامات وطنية معروفة ومشهورة بالنزاهة والحيادية، مؤكدا أن الحوار الوطني هو محطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

الحوار الوطني تنمية حقيقية للحياة السياسية

وأشار «عبد العزيز» إلى أن الرئيس السيسي اعتاد على اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة ومنها الحوار الوطني للتنمية السياسية الحقيقية، والاستماع لكل القوى السياسية على مائدة حوار واحدة مع الحكومة لمناقشة سياسات الجمهورية الجديدة ومعرفة تخطيط الحكومة، مضيفا أن الحوار يحوِّل الكلام إلى أفعال بعد الاستماع للجميع والخروج بالتوصيات والبدائل.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني ليس سياسيا فقط بل سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، يتناول كل الملفات التي تهم المواطن المصري وتشغل مستقبله، لافتا إلى أن الحزب يرى أنه من الضروري أن يسفر الحوار عن مخرجات طويلة المدى تعبر عن رؤية الدولة المصرية وتطمئن المواطن، بالإضافة لخطط وآليات زمنية تؤكد الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.