الجيش السوداني تعليقا على إعدام إثيوبيا لـ7 جنود: لن يمر بلا رد

قالت الجيش السوداني، في بيان له، إن الجيش الإثيوبي، أعدم 7 جنود سودانيين ومدنيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

الجيش السوداني: تصرف إثيوبيا يتنافي مع كل أعراف الحرب

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان، حول قيام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطنًا كانوا أسرى لديه، أنه تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني مضيفا: «من ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة»، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء الرسمية «سونا».

الجيش السوداني: دماؤنا غالية

وأكد الجيش السوداني بشكل قاطع للشعب، أن موقف إثيوبيا الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، مشيرا إلى أن الدم السوداني غال.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن الجيش الإثيوبي وميليشيات الأمهرة، قتلوا 7 أسرى من الجنود السودانيين