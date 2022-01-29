مجلس السيادة السوداني: الجيش لا يرغب في خوض الانتخابات

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أن صناديق الانتخابات هي الحل الحاسم لأزمة السودان الحالية، وأن صناديق الاقتراع هي الحل الذي يحسم الأمور في الأزمة التي يمر بها السودان حاليا.

وأوضح دقلو، خلال لقاء مع قيادات الإدارات الأهلية في البلاد اليوم السبت، أن الوضع الذي يعيشه السودان حاليا يضعه على مفترق طرق «يكون أو لا يكون»، مرجعا السبب إلى انتشار الفتن وخطاب الكراهية والعنصرية، قائلا: «البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد وسلامتها».

وأعلن «دقلو» موافقة مجلس السيادة السوداني، على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان، على أن يكون رئيس بعثة «يونيتامس» مسهلاً وليس وسيطاً بين الأطراف وفقا لقناة «سكاي نيوز».

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الانتخابات في السودان أيا كان نوعها لا يمكن إجراؤها بدون الأحزاب السياسية، مشددا على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة البلاد.

توافق السودانيين سيعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي

وخلال اللقاء تأسف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على التراجع الكبير الذي أصاب البلاد بسبب الخلافات، لافتا إلى أن التوافق بين السودانيين سيعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي.

ونوه «دقلو»، إلى أهمية قيام الإدارة الأهلية بواجبها التاريخي بالتواصل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية لإقناعها بالسير في اتجاه الوفاق الوطني.

الجيش السوداني لا يرغب في خوض الانتخابات

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الجيش لا يرغب في خوض الانتخابات، قائلا: «هناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات التي تحقق استقرار البلاد».

ودعا «دقلو»، الإدارة الأهلية في السودان، إلى الاهتمام بحل المشاكل القبلية في بعض الولايات السودانية، خاصة شمال وغرب دارفور، مشيرا إلى المشاكل هناك أخذت منحى سلبياً بتنامي النزعات والعنصرية.