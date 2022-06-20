إثيوبيا: ارتفاع حصيلة هجوم «أوروميا» إلى 260 مدنيًا على الأقل

أعلنت مصادر إثيوبية ارتفاع حصيلة هجوم «أوروميا»، إلى 260 مدنيًا على الأقل، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقال شهود عيان في إثيوبيا، أمس، إن أكثر من 200 شخص معظمهم من عرقية الأمهرة قُتلوا في هجوم بمنطقة أوروميا، وأضاف عبد السيد طاهر، أحد سكان مقاطعة «غيمبي»، بعد أن نجا بصعوبة من الهجوم يوم السبت الماضي: «أحصيت 230 جثة.. للأسف هذا هو الهجوم الأكثر دموية الذي نشهده ضد المدنيين في حياتنا، إننا نقوم بدفنهم في مقابر جماعية، وما زلنا نحصي الجثث، والآن وصلت وحدات من الجيش الاتحادي، لكننا نخشى أن تستمر الهجمات إذا غادرت»، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وقال شاهد آخر يُدعى «شامبل» إن مجتمع أمهرة المحلي يسعى الآن بشكل يائس إلى الانتقال إلى مكان آخر قبل وقوع جولة أخرى من عمليات القتل الجماعي، وحمّل الشاهدان جيش جبهة تحرير أورومو المسؤولية عن الهجمات.

الحكومة الإقليمية في أوروميا تحمّل جيش جبهة تحرير أورومو المسؤولية

كما حمّلت الحكومة الإقليمية في أوروميا المسؤولية على جيش جبهة تحرير أورومو، ونفى أودا تاربي، المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، هذه المزاعم.

ويُعد الهجوم الأخير من أعنف الهجمات التي تسجلها الذاكرة المعاصرة، في ظل استمرار التوترات العرقية في ثاني أكبر بلدان أفريقيا اكتظاظًا بالسكان.