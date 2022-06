مصرع 5 أشخاص وإصابة المئات في انهيار مدرج ملعب مصارعة ثيران بكولومبيا

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب المئات، في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران على ملعب في مدينة «إل إسبينال» بمقاطعة توليما وسط كولومبيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأظهرت لقطات، انهيار المدرج الخشبي المليء بالمتفرجين، فيما دوت الصرخات في جميع أنحاء الملعب. وأعلنت السلطات الصحية في «توليما» حالة التأهب الأحمر، المستشفيات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية..

من جانبه، أشار مدير الدفاع المدني في توليما الرائد لويس فرناندو فيليز، إلى أن من بين القتلى طفل عمره عام واحد، مضيفا أنه تم علاج أكثر من 250 في مراكز إسبينال الصحية، فيما أعرب مكتب رئيس بلدية «إسبينال»، عن أسفه لما حدث، مطالبا في بيان من جميع السكان التزام الهدوء.

بدوره، غادر ثورا الذي كان جزءًا من عرض مصارعة الثيران المكان وأحدث حالة من الذعر في شوارع «إسبينال».

من جانبه، طلب الرئيس الكولومبي المنتخب حديثا، جوستافو بيترو، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من رؤساء البلديات عدم السماح لمزيد من العروض، فيما أعرب الرئيس المنتهية ولايته، إيفان دوكي ، عن أسفه للمأساة المروعة، وقال: «إننا سنطلب إجراء تحقيق».

BREAKING: Stadium collapses during bullfight in Espinal, Colombia; at least 5 dead, 500 injured pic.twitter.com/yXzHgpharS