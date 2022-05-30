مرشح اليسار يواجه مستقلا بالجولة الثانية من انتخابات كولومبيا الرئاسية

أعلنت السلطات الانتخابية في كولومبيا، فوز المرشح اليساري جوستافو بترو بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفارق كبير، أمس الأحد، عن منافسه المستقل رودولفو هيرنانديز، ليتواجه الاثنان في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 يونيو المقبل.

وشهدت كولومبيا، أمس الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتم استدعاء أكثر من 39 مليون كولومبي إلى صناديق الاقتراع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

51.6% من الذين يحق لهم التصويت هم من النساء «20 مليون 111 ألف 908» و 48.4% من الرجال «18 مليون 890 ألف 331».

بترو يحصل على 40.32% من الأصوات

وبعد فرز 99.96% من الأصوات، حصل بترو الذي يقود ائتلاف «الميثاق التاريخي» اليساري، على 40.32% من الأصوات، مقارنة مع 28.15% لمنافسه المستقل، المهندس والعمدة السابق لمدينة بوكارامانجا شمال شرقي البلاد، رودولفو هيرنانديز، بينما حصل المرشح اليميني فيديريكو جوتيريز على 23.90 % من الأصوات.

ونص القانون الكولومبي على إجراء دورة أولى من الانتخابات الرئاسية، وفي حال فوز أحد المرشحين بنسبة 50% يُصبح رئيساً، أما في حال لم يتجاوز أي مرشح حاجز النسبة، فتجرى دورة ثانية، مقررة في 19 يونيو المقبل.

ووجه بترو، في حديث إلى حشد كبير، دعوة إلى الكولومبيين، للمراهنة على التغيير، في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 19 يونيو المقبل، وقال: أطلب من كولومبيا إجراء تغيير بناء بقدرة أوسع بكثير، فيما أشار هيرنانديز، إلى أنه مستعد لمواجهة مقاومة حملته الصليبية ضد الفساد.

«هيرنانديز»: ستكون هذه الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للمستقبل

وقال مرشح الرئاسة الكولومبية: «اليوم انتصر المواطنون، واليوم فازت كولومبيا ، وستكون هذه الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للمستقبل»، مضيفا إنه مدرك للصعوبات التي ستأتي عندما ستولى رئاسة الجمهورية.