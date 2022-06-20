فوز جوستافو بيترو برئاسة كولومبيا بحصوله على 50.49% من الأصوات

انتخب جوستافو بيترو،«البالغ من العمر 62 عاما»، مرشح «الميثاق التاريخي» اليساري، رئيسًا جديدًا لجمهورية كولومبيا، فيما كتب الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه اتصل بـ بيترو لتهنئته بصفته رئيسا منتخبا للشعب الكولومبي.

واحتل رئيس بلدية «بوجوتا» السابق، الصدارة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت بحسب نتائج التي نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية «السلطة الانتخابية في البلاد»، بعد فرز99.74 % من الأصوات. وهذه المرة الثالثة التي يخوض فيها جوستافو انتخابات.

وخاض بيترو، الانتخابات الرئاسية في بلاده مع مرشحته لمنصب نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، الناشطة من أجل حقوق النساء ومناهضة للعنصرية.

وستصبح ماركيز، أم عزباء، مدبرة منزل سابقة، أول امرأة سوداء نائبة لرئيس البلاد.

بيترو أول رئيس يساري في كولومبيا بعد عدة عقود من الحكومات اليمينية

وأصبح بيترو، أول رئيس يساري في كولومبيا، بعد عدة عقود من الحكومات اليمينية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وكتب بيترو على «تويتر»، أن اليوم هو يوم عيد للشعب، «فلنحتفل بأول انتصار شعبي»، داعيا إلى ميثاق وطني عظيم، مشيدا بما أسماه «نصرًا لله وللناس»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي وقت سابق، دعت السلطات الكولومبية، نحو 39 مليون مواطن لـ التصويت، على مستوى 12500 مركز اقتراع أقامته السلطة الانتخابية، بالموازاة مع نشر ترسانة أمنية كبيرة ، خاصة في البلديات التي ابتليت بالعنف.

وفاز بيترو، بنسبة 50.49% من الأصوات «11270944 صوتا»، فيما حصل منافسه رودولفو هيرنانديز، العمدة السابق لمدينة بوكارامانجا شمال شرقي البلاد، على نسبة 47.26% «10549290 صوتا».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته، إيفان دوكي، إنه اتفق مع الرئيس المنتخب على الاجتماع في الأيام المقبلة لبدء انتقال سلس ومؤسساتي وشفاف.

هيرنانديز: أقبل النتيجة كما هي

بدوره، قال هيرنانديز، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غالبية الكولومبيين، اختاروا المرشح الآخر، مضيفا إنه يقبل النتيجة كما هي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفر نسية.