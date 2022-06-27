مركز الإرشاد الزواجي: «إللي عاوز يتجوز مرة ثانية بندخله امتحان وتأهيل»

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير مركز الإرشاد الزواجي، إن نسب نجاح الزواج الثاني كبيرة لكنها تختلف من حالة لأخرى، فالزوجة التي لديها طفل واحد ومطلقة أو الزوج الذي لديه طفل واحد ومطلق أو الزوج المطلق وليس لديه أطفال أو لديه أكثر من طفل تكون حساباته مهمة للغاية، لا تقتصر على الحسابات المادية فقط ولكن الإدارة، وتسمى فترة القدرة على إدارة الحياة الجديدة.

فترة تأهيل قبل الزواج الثاني

وأضاف «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب أن يخضع المقبل على الزواج الثاني على فترة تأهيل، سواء الزواج الثاني بعد الطلاق أو الزواج بعد وفاة الزوجة الأولى.

وأشار إلى أن بعض السيدات لا ينبغي أن يدخلن في علاقة بعدما تشوهت صورة الرجل في داخلهن أو العكس، متابعا: «اللي عاوز يتجوز زواج تاني سواء رجل أو امرأة بنعمله اختبار أولا عشان نحدد إيه المشكلات اللي حصلت في شخصيته عشان يدخل الزواج التاني لو معملش دة هيكون شيء عالي المخاطر».

وأفاد بأنه يجب أن يتأهل على استرداد الذات لأنه مر بتجربة جعلته يهتز ذاتيا من الطرفين، متابعا: «عندي رجالة في الاستشارات عندي خارج من الزواج حاسس أنه اتسرق، لأنه حاسس أنه خلف كتير وبعدين واحدة محبتش تكمل راحت خلعاني طب ليه تعمل فيا كدة».

تعلم كيفية إدارة العلاقات

وأوضح أن الزوج يجب أن يتعلم كيفية إدارة العلاقات، إضافة لمعرفته إدارة المشاعر والوجع، «التحدي الكبير لما يعيش الحياة التانية الزوج التاني بيعمل تصرف بيسّمع في الذكريات الماضية فتبتدي تنفعل وتتعامل معاه على أنه الزوج التاني، وأنا شوفت زوجات بيحاسبوا الزوج التاني على فاتورة الزوج الأول».

وأوضح أن زواج الانفعال هو الذي يتم بعد تجربة الطلاق ويحاول الشخص الدخول منفعل أما بشكل انتقامي أو إثبات بأن الشخص الآخر غير مهم بالنسبة له ما يدفعه للزواج بشكل سريع ويؤدي لكوارث كثيرة.