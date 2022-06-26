«دينا» عن موقفها من الزواج: أمر وارد وليس لدي شروط

كشفت الفنانة دينا عن موقفها من الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وعن الشروط التي تضعها للزواج، وقالت خلال ندوتها في «الوطن»، إن الجواز لا يأتي بالتفكير، وأن هذه الأمور هي نصيب بموعد يحدده الله، موضحة: «أعتقد أن سني لا يسمحلي بالتفكير، ولا اعترض على الزواج ولا أضع شروطًا للزواج».

«دينا»: أنا دائما في حالة حب

واستطردت «دينا»: «أنا دائمًا في حالة حب، إذا كان ابني أو والدتي، الحب له طريقة ومختلفة سواء كان عند الرجال أو السيدات، وتعرضت للأذي كتير بسبب قصص الحب ولكنني أسامح».

نجاح دينا في دراما رمضان بمسلسل «ملف سري»

وحققت دينا نجاحًا كبيرًا خلال دراما رمضان المنقضي بمسلسل «ملف سري»، التي كانت تدور أحداثه حول توكيل القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، ويدفعه سعيه إلى تحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

أبطال مسلسل«ملف سري»

وشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبد العزيز، صبا الرافعي، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.