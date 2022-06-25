«مصر النهارده» تطلق مبادرة تيسير الزواج ومواجهة مغالاة المهور في أسيوط

نظّمت جمعية «مصر النهارده» التابعة للشؤون الاجتماعية تحت إشراف وزارة التضامن، في قرية العصارة برئاسة صلاح خلف الله رئيس مجلس إدارة الجمعية، مبادرة تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور بقرية العصارة التابع لمركز الفتح بأسيوط، وهدية لأول 3 عرائس يستجيبن لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك بحضور عدد من وعّاظ وواعظات الأزهر الشريف، في ظل ما تقوم به مؤسسة الأزهر، ومنطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوى الأزهرية في أسيوط، من مجهودات تهدف إلى رفع أعباء الزواج، والتخفيف على الشباب والفتيات بقيادة الشيخ دكتور خلف علي محمد عمار مدير عام الوعظ والإرشاد، والشيخ عمر الخطيب الباقوري موجه أول بمنطقة الوعظ والإرشاد، والشيخ إبراهيم محمد جمعة موجه أول المنطقة، والشيخ محمد عمر هاشم واعظ وعضو لجنة فتوى، والشيخ بلال عبدالرحمن علي واعظ وعضو لجنة الفتوى والشيخ خالد شعبان الصعيدي، والشيخ جمال محمد علي، والشيخ محمد خميس محمد خميس، والشيخ أحمد حسين منصور، والدكتور الحسيني حماد بجامعة الأزهر.

مواجهة المغالاة في المهور

وقال الدكتور خلف عمار بأوقاف أسيوط، إنّ مبادرة تيسير الزواج تنطلق لتخفيف أعباء الكثيرين من المغالاة في المهور على الشباب المقبلين على الزواج، وتقليل الكثير من الأمور التي تكون عبأ على الأسر في تجهيزات الزواج، والاهتمام بالأولى والضروري عن الترفهيات المستحدثة من بعض المقبلين على الزواج.

وأوضح الشيخ خلف عمار، مستندًا ببعض الآيات القرآنية، أنّ الزواج مودة ورحمة لا تعصب وضياع حقوق قال تعالى «ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه»، وقال تعالى «وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا».

تكاليف الزواج الباهظة غير مستحبة

وقالت نورالهدى، واعظة بالأزهر الشريف، إن ما يحدث من الأهالي من مغالاة في تكاليف زواج بناتهن شيء غير مستحب، ويعرض بعضهم إلى الهلاك بسبب كثرة الديوان من أجل التباهي أمام العامة، ويحملون أنفسهم فوق طاقتها من ديون، مشيرة إلى أنّ الكثير من الأمهات يتعرضن للتعثر في سداد ما قامت به من تجهيز بناتها للزواج، ولا تستطيع أن ترد هذه الديوان عنها فتصبح في هلاك ومهددة بالسجن.

الخصوصية فى الزواج تمنع الحسد

وأوضحت نور الهدى، أنّ ما يحدث من تباهٍ في تجهيز الفتيات للزواج شيء سيئ فتصبح أشياء الفتاة عرضة للمارة رغم خصوصية تلك الأشياء، فلا يجب أن يحدث هذا لمنع الحسد الذي قد يعكر صفو الزواج.