«الخشت» يكرّم قيادات شؤون الطلاب بجامعة القاهرة لدورهم في «امتحانات كورونا»

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، بقاعة أحمد لطفي السيد، في إطار حرصه على متابعة عمل قطاع التعليم والطلاب عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات.

التكيف مع وجود كورونا

وخلال الاجتماع، كرّم الدكتور الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات، نظرًا لجهودهم المتميزة في إدارة العملية التعليمة والامتحانات، لا سيما في ظل جائحة كورونا وسرعتهم في التكيف مع الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة، مشيدًا بأداء وكلاء الكليات وامتلاكهم القدرة على مواجهة المشكلات التي قد تطرأ بشكل مفاجئ والتعامل معها بشكل مباشر.

استقرار العملية التعليمية

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لوكلاء التعليم والطلاب بالكليات، وطالبهم بالتعاون داخل كلياتهم والعمل كفريق واحد، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية ويحافظ على سير العمل ويحقق النجاح المؤسسي، مؤكدًا ضرورة العمل على سد الفجوة المعرفية، خاصة في ظل التوسع الكبير في البرامج المتميزة داخل كليات الجامعة، كما حثّهم على التوسع في عقد الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع كُبرى الجامعات العالمية المرموقة وضرورة القضاء على البيروقراطية بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.

التعليم عن بعد

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالنجاح الكبير الذي حققه الوكلاء في التعامل مع منصة البلاك بورد والتحول لنظام التعليم الإلكتروني، وتطبيق العقل التشاركي، ما ساهم في نجاح تجربة جامعة القاهرة في التحول لنظام التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، مؤكدًا دعمه الكبير ومساندته المستمرة لقطاع التعليم والطلاب.

ترتيب متقدم بجامعات الجيل الرابع

وأثنى وكلاء الكليات، على رؤية الدكتور محمد عثمان الخشت، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية داخل جامعة القاهرة، جعلتها في مصاف جامعات الجيل الرابع، وفي ترتيب متقدم داخل التصنيفات الدولية المرموقة.

حضر الاجتماع: الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، وأمين عام الجامعة، ومديرو إدارات التعليم والطلاب.