جامعة القاهرة تستحدث أول ماجستير في الذكاء المعرفي والآلة بكلية الحاسبات

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على استحداث برنامج الماجستير في الذكاء المعرفي والآلة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع 2021 - 2025.

الخشت: البرنامج تنفيذ لخطة الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع

وقال الخشت إنَّ البرنامج يهدف إلى تخريج أجيال متميزة في تخصصات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودخول تخصصات تطبيقية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية في ظل التطور الهائل الذي تشهده مصر والعالم من التحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية التي تقوم على تخصصات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الخشت، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث بمنظور متطور وأساليب وتقنيات حديثة، مشيرًا إلى أهمية استحداث برامج جديدة يتم من خلالها إكساب الطلاب المعارف الجديدة، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

الخشت: هدف البرنامج تخريج أجيال متميزة في تخصصات الذكاء الاصطناعي تلبي وظائف المستقبل

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنَّ البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة تتناسب مع وظائف المستقبل وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد كونها جامعة ذكية من الجيل الرابع.

فيما قال الدكتور رضا عبدالوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إنَّ ماجستير الذكاء المعرفي والآلة، يعتبر استكمالًا للخطوة الجريئة التي قامت بها الجامعة في عام 2019 من تغيير اسم الكلية إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي واستحداث قسم جديد للذكاء الاصطناعي بتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن هذا العام سوف يتم تخريج أول دفعة من طلاب قسم الذكاء الاصطناعي.

الخشت: جامعة القاهرة حريصة على سد الفجوة المعرفية ومواكبة التطور العلمي

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أنَّ ماجستير الذكاء المعرفي والآلة، سوف يتبعه مجموعة من البرامج الأخرى في هذا الاتجاه، تلبي احتياجات سوق العمل وتستقبل خريجي برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أنَّ مجلس جامعة القاهرة وافق في نهاية عام 2021 على مقترح ورؤية الخشت باستحداث كلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت للدخول إلى عصر الثورة الصناعية الخامسة؛ وكلف الخشت لجنة مشتركة من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي لوضع تصور كامل من الناحية العلمية والإدارية للكلية في ضوء أحدث النظم العالمية لتكون أول كلية من نوعها في مصر لمواصلة الدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة واستكمال عمليات التحول لجامعة من الجيل الرابع.