رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات لحسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث أصدر قرارًا بتكليف الدكتور موسى عبدالجواد، وكيلا لكلية الطب للدراسات العليا، الدكتور أحمد محمد طلعت عبدالعزيز، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب، مديرًا لمستشفى المنيل الجامعي «بحري»، بالإضافة إلى منصبه الحالي كنائب للمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، كما تم تكليف الدكتور محمد عمرو جمال الدين غانم، مدرس جراحة العظام بكلية الطب نائبًا لمدير مستشفى المنيل الجامعى بحري.

مستشفيات جامعة القاهرة

وشملت القرارات تكليف كل من: الدكتور أحمد عبدالله سليمان الفقي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب مديرا لمستشفى الطوارئ «185»، والدكتور محمود عبدالمنعم بيومي، أستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب، مديرا لمستشفى الاستقبال والطوارئ الجديدة، والدكتور محمد أحمد عادل عبدالوهاب، مدرس أمراض القلب بكلية الطب، نائبا لمدير مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديدة.

جامعة القاهرة

كما كلف الدكتور محمد الخشت، كلا من: الدكتور ياسر حسين كامل السيد أستاذ طب الأطفال بكلية الطب، بمنصب مدير العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصي، والدكتورة دينا حسام الدين حامد الخطيب أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب نائبا لمدير العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي.

المستشفيات الجامعية

ووجه الدكتور الخشت القيادات الجديدة بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية بمختلف أنواعها مثل تقليل قوائم الانتظار وحياة كريمة و100 مليون صحة، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021- 2025 في قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق، كما حدد مجموعة من المهام لكل منهم في طبيعة عملهم وأغراض وغايات الوظيفة التي تم تكليفهم بها.