رئيس التحرير

محمود مسلم

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة.. بينهم أسرة كاملة

كتب:

محمد الليثي
09:24 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 مواطنا فلسطينيا، من مناطق مختلفة في الضفة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، من بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، بينهم سيدة، وهم: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم، في مخيم الدهيشة.

اعتقالات جنين

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من أبناء الأسير المحرر ابراهيم الشيخ، وهم: عدي، وقصي، واحمد، ومحمد.

اعتقالات رام الله

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين فلسطينيين، وهم: عيسى صافي، ومصطفى زيد خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف صالح أبو شريفة من مخيم الجلزون، وطلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد من سلواد.

اعتقالات قلقيلية

ومن قلقيلية، اعتقلت تلك القوات: سمير برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى ناصر الأطرش من بلدة سلوان.

اقرأ المزيد:

مخيم «نور شمس» في مرمى اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي

أحمد عز : «كيرة والجن» أحداثه تتعرض لتبعات الاحتلال الإنجليزي على مصر .. وبذلت قصارى جهدي في الفيلم

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب «جنين»

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011