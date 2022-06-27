الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة.. بينهم أسرة كاملة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 مواطنا فلسطينيا، من مناطق مختلفة في الضفة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، من بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، بينهم سيدة، وهم: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم، في مخيم الدهيشة.

اعتقالات جنين

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من أبناء الأسير المحرر ابراهيم الشيخ، وهم: عدي، وقصي، واحمد، ومحمد.

اعتقالات رام الله

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين فلسطينيين، وهم: عيسى صافي، ومصطفى زيد خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف صالح أبو شريفة من مخيم الجلزون، وطلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد من سلواد.

اعتقالات قلقيلية

ومن قلقيلية، اعتقلت تلك القوات: سمير برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى ناصر الأطرش من بلدة سلوان.