أحمد عز : «كيرة والجن» أحداثه تتعرض لتبعات الاحتلال الإنجليزي على مصر .. وبذلت قصارى جهدي في الفيلم

ينتظر النجم أحمد عز طرح فيلمه الجديد «كيرة والجن» بدور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، وذلك بعد انتهاء مخرجه مروان حامد من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بهذه التجربة السينمائية التى تم تصويرها داخل مصر وخارجها.

وقال «عز» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد بتقديمه هذا الفيلم مع النجم كريم عبدالعزيز، بخاصة أنها تجربة سينمائية مختلفة عن سابق أفلامه، مضيفاً أن أحداث الفيلم تتعرض لتبعات الاحتلال الإنجليزى على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.

وأكد «عز» أنه بذل قصارى جهده فى هذا الفيلم كما يفعل دوماً فى كل أفلامه، متابعاً: «لا أقصر أبداً فى عملى، وأعطيه من وقتى ومجهودى الكثير، ولا أتوانى عن بذل جهد مضاعف حتى آخر نفس، وذلك احتراماً للجمهور الذى بات يفرق جيداً ما بين الأعمال المصنوعة بحرفية والأعمال المقدمة لمجرد الوجود ليس أكثر».

أنا من جمهور كريم عبدالعزيز.. ولا أخشى من الحقبة الزمنية للفيلم بدليل نجاح «الممر»

ولم يخف «عز» سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز لأول مرة على شاشة السينما، وذلك بعد تعاونهما الأخير فى الدراما التليفزيونية من خلال الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى دراما رمضان الماضى، حيث شدد على أنه يعتبر نفسه واحداً من جمهور كريم عبدالعزيز لأنه فنان محب لمهنته وصاحب تجارب سينمائية ناجحة.

وبسؤاله عن خشيته من عدم انجذاب الجمهور للفيلم لا سيما أن أحداثه تدور فى فترة زمنية قديمة، رد قائلاً: الجودة دوماً هى ما تجذب الجمهور لأى عمل فنى، ولذلك لا أشعر بالقلق لأن «كيرة وجن» فيلم متعوب عليه، وسؤالك يذكرنى بفترة طرح فيلم «الممر» بدور العرض السينمائى، حيث أبدى الكثيرون خشيتهم من عدم تحقيق الفيلم النجاح المرجو منه كونه ينتمى لنوعية الأفلام الحربية التى تقرر نزولها فى موسم عيد الفطر».

واستطرد «عز» فى حديثه قائلاً: «الممر» حقق نجاحاً كبيراً آنذاك على مستوى شباك التذاكر، وكذلك عند عرضه على شاشات التليفزيون، وأعود أكرر مجدداً أن الجمهور أصبح واعياً تجاه ما يُقدم له من أعمال فنية، ومن هذا المنطلق لا أتوانى عن بذل قصارى جهدى فى أعمالى، ويظل عامل النجاح بمثابة كرم إلهى لا يمكن التدخل فيه. ويشارك فى بطولة «كيرة والجن» هند صبرى، أحمد مالك، أسماء أبواليزيد، عارفة عبدالرسول، هدى المفتى، سيد رجب، أحمد عبدالله محمود، أحمد كمال وعلى قاسم، مأخوذ من رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، وإنتاج شركة «سينرجى»، وإخراج مروان حامد.