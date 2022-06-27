الأمم المتحدة: مصرع 155 طفلا جراء زلزال أفغانستان

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل، نقلا عن منظمة الأمم المتحدة، بأنّ حصيلة قتلى الأطفال جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان قبل أيام، ارتفع إلى 155 طفلا.

زلزال أفغانستان

ووقّع زلزال أفغانستان يوم الأربعاء الماضي، حيث وصلت قوته إلى 6.1 على مقياس ريختر، ووصل مدى الزلزال إلى أفغانستان وطاجستان وإقليم البنجاب، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 1000 شخص، إضافة إلى عدد الإصابات التي تجاوزت 1500.

مقابر جماعية لضحايا الزلزال

وأرسلت حركة طالبان، مروجيات لنقل المصابين وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين، الذين افترشوا الطرقات من أجل إسعافهم، فيما حفر عدد من المواطنين، مقابر جماعية لاستيعاب العدد الكبير من قتلى الزلزال.